Пике — о Дембеле: он заслужил «Золотой мяч», но Ямаль тоже провёл исключительный год

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике высказался о нападающем «ПСЖ» Усмане Дембеле, а также его о борьбе за «Золотой мяч» с футболистом «Барселоны» Ламином Ямалем.

«Я играл с ним много лет. Его талант врождённый, природный; он невероятно быстр, но в то же время очень техничен. И да, у него явно был потенциал выиграть «Золотой мяч», но это всегда очень сложно. В конце концов, мы говорим о том, кто лучший игрок в мире. А кто больше заслужил, это вечный спор. Что важнее? Личные заслуги или командные? Если говорить о командных заслугах, то «ПСЖ» выиграл всё в прошлом году. Усман был самым важным игроком в команде. Так что в этом смысле он заслужил «Золотой мяч». Если же рассматривать только индивидуальные заслуги, то у меня здесь больше сомнений, потому что Ламин Ямаль, на мой взгляд, тоже провёл исключительный год», — приводит слова Пике RMC Sport.