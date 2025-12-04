Лапорта: за 72 года существования Судейского комитета в нём всегда был человек из «Реала»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об обвинениях сине-гранатовых во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Блауграна» подозревалась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год.

«Это [судебный процесс] продлится до тех пор, пока судья не скажет «хватит». Разбирательство идёт, и все решения ясно показывают, что «Барса» не подкупала судей и не совершила ничего противозаконного.

Другие обвинения не предоставляют никаких неопровержимых доказательств. Если появятся новые доказательства, этот процесс будет вынужден продолжиться. Нас осудили ещё до суда. Я убеждён, что «Барса» в конечном итоге будет оправдана.

Есть деятели, которые заинтересованы в продолжении [судебного] процесса. Они продолжают настаивать, что «Барселона» получала лояльность судей, что является ложью. За 72 года существования Судейского комитета в его составе всегда был представитель «Реала». Этот клуб обладает значительной властью, и ему не нравится, когда мы побеждаем. Победы обладают дополнительной ценностью.

[Президент Ла Лиги] Хавьер Тебас заявил, что «Реал» пытается оказывать давление через своё телевидение. Возможно, им стоит обратить внимание на отношение этого телевидения к судьям, на то, что оно делает с неподобающей частотой», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

