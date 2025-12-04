«ПСЖ» призвал Алжир освободить заключённого журналиста, ранее с заявлением выступила LFP

Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» призвал освободить заключённого в Алжире спортивного журналиста Кристофа Глейза. Ранее апелляционный суд Алжира оставил в силе приговор работнику СМИ, осуждённому на семь лет за «прославление терроризма».

«ПСЖ» присоединяется к призыву LFP и всех заинтересованных сторон французского профессионального футбола освободить Кристофа Глейза, спортивного журналиста. Мы оказываем ему полную поддержку», — говорится в заявлении пресс-службы «ПСЖ» в соцсети X.

Ранее с аналогичным призывом выступила Профессиональная футбольная лига Франции (LFP). В заявлении лиги отдельно отмечается, что «футбол как никогда должен стать пространством солидарности, свободы и гуманности».