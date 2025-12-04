Скидки
Экс-нападающий «Ливерпуля» Бентеке может вернуться в Европу из МЛС, чтобы сыграть на ЧМ

Нападающий «Ди-Си Юнайтед» Кристиан Бентеке рассматривает возможность возвращения в чемпионат Бельгии. Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» хочет привлечь к себе внимание со стороны главного тренера сборной Бельгии Руди Гарсии, чтобы сыграть на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в своём аккаунте в соцсети X.

По информации инсайдера, за игроком следят «Андерлехт» и «Брюгге».

Бентеке выступает в МЛС с 2022 года. В 2024 году он вошёл в символическую сборную лиги по итогам сезона. В нынешнем году 35-летний форвард в 25 матчах чемпионата США забил девять голов и отдал три результативные передачи.

