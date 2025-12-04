Кристофер Ву: в Камеруне знают о «Спартаке», это один из самых больших клубов России

Камерунский защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил, спрашивали ли его партнёры по сборной о красно-белых.

«Спрашивали ли меня футболисты сборной Камеруна о «Спартаке»? Они знают об этом клубе, поскольку это большой клуб, один из самых больших в России. Они спрашивали меня о моей адаптации в России и всё ли здесь хорошо», — приводит слова Ву Metaratings.

Ву стал игроком московского клуба в минувшем сентябре. За этот период защитник принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

