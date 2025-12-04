Фабрицио Романо сообщил о скором трансфере в «Милан» колумбийского защитника

20-летний колумбийский защитник Хуан Арисала переходит в «Милан» из «Депортиво Индепендьенте». Об этом в соцсети X сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо. По данным источника, предложения из Англии и Бельгии по игроку были отклонены.

Сумма трансфера левого латераля, как сообщается, составит € 3 млн, что сделает эту продажу одной из самых дорогих в истории «Депортиво Индепендьенте» и чемпионата Колумбии. Напомним, в летнее трансферное окно в «Милан» из «Брайтона» перебрался левый защитник Первис Эступиньян.

В текущем сезоне 20-летний Хуан Арисала принял участие в 26 матчах за клуб во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и результативная передача.