Стала известна позиция «Ливерпуля» насчёт возможного трансфера Шлоттербека

«Ливерпуль» отказался от планов по трансферу защитника дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербека, который являлся потенциальной целью мерсисайдцев на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Bild.

По информации источника, «шмели» могут продать 26-летнего футболиста, поскольку его контракт заканчивается летом 2027 года и немецкий клуб не хочет отпускать его бесплатно. Однако Шлоттербек «не является главным приоритетом «Ливерпуля».

Защитник выступает в составе «Боруссии» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Шлоттербек принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

