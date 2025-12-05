Скидки
«Лос-Анджелес» продлил контракт с чемпионом мира — 2018 в составе Франции Льорисом

Клуб американской МЛС «Лос-Анджелес» объявил о продлении контракта с 38-летним экс-голкипером сборной Франции Уго Льорисом. Победитель чемпионата мира 2018 года в России заключил со своей командой новый контракт — до конца 2026 года.

Как сообщает официальный сайт ФК «Лос-Анджелес», в новом контракте присутствует опция продления до конца 2027 года. 26 декабря голкиперу исполнится 39 лет.

Льорис защищает цвета «Лос-Анджелеса» с января 2024 года. Ранее француз выступал за английский «Тоттенхэм», а также на родине в составе «Лиона» и «Ниццы». В текущем сезоне команда Льориса дошла до четвертьфинала плей-офф МЛС, где уступила «Ванкуверу» (2:2, 3:4 пен.).

