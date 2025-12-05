Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике установил огромный тактический экран для игроков «ПСЖ» на базе клуба

Луис Энрике установил огромный тактический экран для игроков «ПСЖ» на базе клуба
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике установил огромный экран на базе парижского клуба для игроков команды, чтобы футболистам было проще отрабатывать выбранную схему во время тренировки.

Ранее испанский специалист был номинирован на награду лучшему футбольному тренеру мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards. В минувшем сезоне парижане под его руководством выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, на одно очко отставая от «Ланса». В активе команды Луис Энрике 30 очков. В единой таблице общего этапа Лиги чемпионов парижский клуб располагается на второй строчке.

Материалы по теме
Сенсационный лидер во Франции. «ПСЖ» обходит команда с небольшим бюджетом
Сенсационный лидер во Франции. «ПСЖ» обходит команда с небольшим бюджетом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android