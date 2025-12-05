Луис Энрике установил огромный тактический экран для игроков «ПСЖ» на базе клуба

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике установил огромный экран на базе парижского клуба для игроков команды, чтобы футболистам было проще отрабатывать выбранную схему во время тренировки.

Ранее испанский специалист был номинирован на награду лучшему футбольному тренеру мира 2025 года по версии Globe Soccer Awards. В минувшем сезоне парижане под его руководством выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

На данный момент «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, на одно очко отставая от «Ланса». В активе команды Луис Энрике 30 очков. В единой таблице общего этапа Лиги чемпионов парижский клуб располагается на второй строчке.