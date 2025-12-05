Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» нацелился на двух футболистов из Лиги 1 — Caught Offside

«Челси» нацелился на двух футболистов из Лиги 1 — Caught Offside
Комментарии

«Челси» проявляет интерес к 16-летнему нападающему «Метца» Брайану Маджо и 18-летнему полузащитнику «Лилля» Айюбу Буадди. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб может купить этих футболистов в грядущие трансферные окна. Лондонский клуб способен использовать «Страсбург» («Челси» и Страсбург находятся под управлением одного консорциума) в качестве «идеальной отправной точки» для Буадди, который получил бы возможность приобрести опыт перед переходом в чемпионат Англии.

В нынешнем сезоне полузащитник «Лилля» принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Маджо сыграл семь встреч, где забил два гола и сделал ассист.

Материалы по теме
«Ливерпуль» и «Челси» могут побороться за защитника сборной Эквадора — TEAMtalk

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android