В Саудовской Аравии проявляют интерес к Левандовскому — MD

Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF), владеющий клубами «Аль-Хиляль», «Аль-Наср», «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад», рассматривает возможность приобретения нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского следующим летом, сообщает Mundo Deportivo.

Ожидается, что футболисту будет предложен суперконтракт. Однако «Барселона» надеется сохранить Левандовского в своих рядах, действующее соглашение игрока с клубом истекает в июне 2026 года.

В нынешнем сезоне Левандовски провёл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.

