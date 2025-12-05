Скидки
Криштиану Роналду инвестировал в поисковик на основе искусственного интеллекта

Комментарии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду инвестировал в поисковой сервис с использованием искусственного интеллекта Perplexity AI. Об этом футболист сообщил на своей странице в социальной сети.

«Победители никогда не перестают учиться. Никогда не переставайте спрашивать», — сопроводил видео с анонсом проекта Роналду в своём аккаунте в соцсети X. На официальном сайте Perplexity при этом появился отдельный раздел, посвящённый футболисту.

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов УЕФА (140 голов) и мадридского «Реала» (450 голов). Кроме того, форварду принадлежит мировой рекорд по количеству забитых мячей за национальную команду. В составе сборной Португалии Роналду отличился 143 раза.

