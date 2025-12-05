Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лацио — Милан, результат матча 4 декабря 2025, счет 1:0, 1/8 финала Кубка Италии 2025/2026

«Милан» проиграл «Лацио» и вылетел из Кубка Италии на стадии 1/8 финала
Комментарии

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Лацио» и «Милан». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Победу со счётом 1:0 одержали футболисты столичного клуба.

Кубок Италии . 1/8 финала
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Милан
Милан
1:0 Дзакканьи – 80'    

В первой половине игры команды не смогли поразить ворота друг друга. Единственный мяч был забит на 80-й минуте. Вингер «Лацио» Маттиа Дзакканьи после подачи с углового в исполнении защитника Нуну Тавареша открыл счёт в матче.

Таким образом, «Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, а «Милан» завершил выступление в розыгрыше. Ранее в число восьми сильнейших команд турнира вошли «Ювентус», «Аталанта», «Наполи», «Интер» и «Болонья». Заключительные встречи 1/8 финала состоятся 13 и 27 января. «Рома» примёт на своём поле «Торино», а «Фиорентина» сыграет с «Комо».

Календарь Кубка Италии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Италии сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события пятницы: жеребьёвка ЧМ-2026, «зелёное дерби» в КХЛ, баскетбол и лыжи
Топ-события пятницы: жеребьёвка ЧМ-2026, «зелёное дерби» в КХЛ, баскетбол и лыжи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android