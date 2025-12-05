«Милан» проиграл «Лацио» и вылетел из Кубка Италии на стадии 1/8 финала

Завершился матч 1/8 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Лацио» и «Милан». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Победу со счётом 1:0 одержали футболисты столичного клуба.

В первой половине игры команды не смогли поразить ворота друг друга. Единственный мяч был забит на 80-й минуте. Вингер «Лацио» Маттиа Дзакканьи после подачи с углового в исполнении защитника Нуну Тавареша открыл счёт в матче.

Таким образом, «Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, а «Милан» завершил выступление в розыгрыше. Ранее в число восьми сильнейших команд турнира вошли «Ювентус», «Аталанта», «Наполи», «Интер» и «Болонья». Заключительные встречи 1/8 финала состоятся 13 и 27 января. «Рома» примёт на своём поле «Торино», а «Фиорентина» сыграет с «Комо».