Марсело назвал Кварацхелию одним из своих любимых дриблёров в современном футболе

Бывший защитник и капитан мадридского «Реала» Марсело ответил, кто из действующих футболистов нравится ему больше всего с точки зрения дриблинга.

«Сейчас в молодёжной команде «Реала» есть игрок по имени Габри. Он первоклассный футболист. Вероятно, этот парень попадёт в основной состав, поскольку у него отличный дриблинг. Как и Ламин [Ямаль], он здорово контролирует мяч. А ещё мне нравится дриблинг Кварацхелии из «ПСЖ», — сказал Марсело в интервью AS.

Кварацхелия играет за «ПСЖ» с января 2025 года. За этот период грузинский нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 13 результативными передачами.

