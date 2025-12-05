Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эстремадура — Севилья, результат матча 4 декабря 2025, счет 1:2, второй раунд Кубка Испании 2025/2026

«Севилья» обыграла «Эстремадуру» в Кубке Испании
Комментарии

Завершился матч второго раунда Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Эстремадура» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Франсиско де ла Эра». Победу со счётом 2:1 праздновала команда гостей.

Кубок Испании . 2-й раунд
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Эстремадура
Альмендралехо
Окончен
1 : 2
Севилья
Севилья
0:1 Гонсалес – 31'     0:2 Ромеро – 38'     1:2 Zarfino – 48'    

Первый гол в матче забил нападающий гостей Альфонсо Гонсалес. Форвард отличился на 31-й минуте. Через семь минут Исаак Ромеро увеличил преимущество «Севильи» в счёте. Во втором тайме на 48-й минуте полузащитник хозяев поля Джовани Сарфино отыграл один мяч для «Эстремадуры».

В предыдущем раунде турнира «Севилья» разгромила «Толедо» со счётом 4:1, а «Эстремадура» выбила из турнира «Лас-Пальмас» (3:1).

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бетис» победил «Севилью» в 14-м туре Ла Лиги, матч прерывался из-за поведения болельщиков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android