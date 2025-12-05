«Севилья» обыграла «Эстремадуру» в Кубке Испании

Завершился матч второго раунда Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Эстремадура» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Франсиско де ла Эра». Победу со счётом 2:1 праздновала команда гостей.

Первый гол в матче забил нападающий гостей Альфонсо Гонсалес. Форвард отличился на 31-й минуте. Через семь минут Исаак Ромеро увеличил преимущество «Севильи» в счёте. Во втором тайме на 48-й минуте полузащитник хозяев поля Джовани Сарфино отыграл один мяч для «Эстремадуры».

В предыдущем раунде турнира «Севилья» разгромила «Толедо» со счётом 4:1, а «Эстремадура» выбила из турнира «Лас-Пальмас» (3:1).