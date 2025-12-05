Эмиль Хески раскритиковал Мохамеда Салаха

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Эмиль Хески в критической форме высказался о нападающем клуба Мохамеде Салахе, а также отметил капитана команды Вирджила ван Дейка.

«Должен сказать, что после всех этих поражений «Ливерпуля» именно Вирджил ван Дейк всегда выходит к журналистам. И, как я уже говорил, капитан должен это делать, но и другие игроки обязаны выходить и говорить от имени клуба. Год назад Мо Салах не стеснялся говорить о своей ситуации, о том, что клуб не предлагает ему контракт. Я слышу, как Салах говорит только тогда, когда его признают лучшим игроком матча или когда ему нужен новый контракт. Хотелось бы, чтобы он проявил себя как один из лидеров, как одна из легенд «Ливерпуля». Не стоит всегда всё перекладывать на капитана», — приводит слова Хески Sky Sports.

После 14 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.