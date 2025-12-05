Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмиль Хески раскритиковал Мохамеда Салаха

Эмиль Хески раскритиковал Мохамеда Салаха
Комментарии

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Эмиль Хески в критической форме высказался о нападающем клуба Мохамеде Салахе, а также отметил капитана команды Вирджила ван Дейка.

«Должен сказать, что после всех этих поражений «Ливерпуля» именно Вирджил ван Дейк всегда выходит к журналистам. И, как я уже говорил, капитан должен это делать, но и другие игроки обязаны выходить и говорить от имени клуба. Год назад Мо Салах не стеснялся говорить о своей ситуации, о том, что клуб не предлагает ему контракт. Я слышу, как Салах говорит только тогда, когда его признают лучшим игроком матча или когда ему нужен новый контракт. Хотелось бы, чтобы он проявил себя как один из лидеров, как одна из легенд «Ливерпуля». Не стоит всегда всё перекладывать на капитана», — приводит слова Хески Sky Sports.

После 14 сыгранных встреч в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.

Материалы по теме
Хески — о нападающих сборной Англии: сейчас нам сложно найти следующего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android