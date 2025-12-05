Скидки
Манчестер Юнайтед — Вест Хэм, результат матча 4 декабря 2025, счет 1:1, 14-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 14-го тура АПЛ
Завершился матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Игра состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Китчен. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Дало – 58'     1:1 Магасса – 83'    

Первый мяч в этой встрече забил защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало на 58-й минуте. На 83-й минуте полузащитник гостей Сунгуту Магасса сравнял счёт. В оставшееся время игры команды не отметились результативными действиями.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, набрав 22 очка. «Вест Хэм» располагается на 18-й строчке. У команды 12 очков в активе.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 8 декабря сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Вест Хэм» на день раньше встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
