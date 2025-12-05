Скидки
Картахена — Валенсия, результат матча 4 декабря 2025, счет 1:2 доп. вр., 1/32 финала Кубка Испании — 2025/2026

«Валенсия» с трудом одолела в 1/32 финала Кубка Испании «Картахену» из третьего дивизиона
Комментарии

В ночь с 4 на 5 декабря мск на поле стадиона «Мунисипаль Картагонова» в испанской Картахене завершился матч второго раунда (1/32 финала) Кубка Испании между выступающей в третьем по рангу дивизионе «Картахеной» и «Валенсией». Гости в сложнейшей борьбе выиграли встречу со счётом 2:1 в дополнительное время.

Кубок Испании . 2-й раунд
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Картахена
Картахена
Окончен
1 : 2
ДВ
Валенсия
Валенсия
1:0 Ортуньо – 21'     1:1 Бельтран – 79'     1:2 Васкес – 120+1'    
Удаления: нет / Сантамария – 113'

На 21-й минуте игры счёт открыл нападающий «Картахены» Альфредо Ортуньо. На 79-й минуте форвард «летучих мышей» Лукас Бельтран забил ответный гол, основное время матча завершилось вничью.

В дополнительное время на 113-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве после второй жёлтой карточки полузащитника Батиста Сантамарии. На 119-й минуте хозяева поля могли выйти вперёд, но нападающий Кевин Санчес не реализовал пенальти. На 120+1-й минуте защитник Хесус Васкес принёс победу «Валенсии».

