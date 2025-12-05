Скидки
«Странно, да?» Корнеев — о ситуации Баринова в «Локомотиве»

Комментарии

Бывший футболист московского ПФК ЦСКА Игорь Корнеев высказался о возможном уходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива». Отмечалось, что Баринов принял решение не продлевать контракт с железнодорожниками. Ранее сообщалось, что он может продолжить карьеру в ЦСКА.

«Сколько времени прошло, а Баринов до сих пор не продлил контракт. Странно, да? А он лидер команды. Да, были разные моменты в плане игры. Но это местный парень, который столько лет провёл в команде. Та игра, которую он сейчас показывает, — это, без сомнения, будет усиление для ЦСКА. И сразу же — ослабление «Локомотива». Это очевидно. Посмотрите, сколько Баринов приносит очков. Он как будто вернулся в свою лучшую версию. По‑моему, он должен был быть продлён. Но, наверное, руководству «Локомотива» виднее. Почему они этого не делают? Не знаю», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Баринов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и семь результативных передач. На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 34 очка. ЦСКА находится на втором месте, набрав 36 очков.

