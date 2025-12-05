«Сельта» вышла в 1/16 финала Кубка Испании, обыграв в серии пенальти клуб 4-го дивизиона

В ночь с 4 на 5 декабря мск на поле стадиона «Нарчис Сала» в Барселоне завершился матч второго раунда (1/32 финала) Кубка Испании между выступающей в четвёртом по рангу испанском дивизионе клубом «Сант-Андреу» и «Сельтой» из Виго. Галисийцы одержали победу в серии пенальти (1:1, пен. 7:6).
Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. На 103-й минуте игры счёт открыл нападающий «Сант-Андреу» Алексис Гарсия. На 105-й минуте форвард гостей Борха Иглесиас забил ответный гол. На 113-й минуте «Сельта» осталась в меньшинстве после второй жёлтой карточки центрального защитника Карлоса Домингеса, до конца дополнительного времени счёт не изменился.
В серии пенальти футболисты обеих команд безошибочно реализовывали свои удары до седьмой сессии, в которой оплошность допустил игрок «Сант-Андреу».
