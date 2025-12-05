Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Так быть не должно». Аморим – об упущенной победе «МЮ» в матче с «Вест Хэмом»

«Так быть не должно». Аморим – об упущенной победе «МЮ» в матче с «Вест Хэмом»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об упущенной победе команды в матче 14-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1). «Манчестер Юнайед» упустил победу на 83-й минуте матча.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Дало – 58'     1:1 Магасса – 83'    

«Я считаю, что в целом мы сыграли неидеально. У нас были хорошие отрезки, но мы теряли контроль над игрой на некоторых промежутках — и в первом тайме, и во втором, особенно после гола. Матч был полностью наш, и у Куньи был шанс его закрыть. Это очень разочаровывает, потому что смотришь на игру — ты её контролируешь, и всё равно не выигрываешь.

Мы не можем так нервничать. Мы стали чуть более небрежными в обращении с мячом. Конечно, разочарованы ничьей. Нам нужно найти решение. Причин может быть много, но так быть не должно. Ты 60 минут бьёшься, чтобы забить гол, и когда наконец забиваешь, нужно продолжать делать то же самое. К сожалению, нам не удалось удержать результат. В итоге мы должны смотреть на себя. Это больше наша ошибка», — приводит слова Аморима beIN Sports.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, набрав 22 очка. «Вест Хэм» располагается на 18-й строчке. У команды 12 очков в активе.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 14-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android