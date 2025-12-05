«Так быть не должно». Аморим – об упущенной победе «МЮ» в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об упущенной победе команды в матче 14-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1). «Манчестер Юнайед» упустил победу на 83-й минуте матча.

«Я считаю, что в целом мы сыграли неидеально. У нас были хорошие отрезки, но мы теряли контроль над игрой на некоторых промежутках — и в первом тайме, и во втором, особенно после гола. Матч был полностью наш, и у Куньи был шанс его закрыть. Это очень разочаровывает, потому что смотришь на игру — ты её контролируешь, и всё равно не выигрываешь.

Мы не можем так нервничать. Мы стали чуть более небрежными в обращении с мячом. Конечно, разочарованы ничьей. Нам нужно найти решение. Причин может быть много, но так быть не должно. Ты 60 минут бьёшься, чтобы забить гол, и когда наконец забиваешь, нужно продолжать делать то же самое. К сожалению, нам не удалось удержать результат. В итоге мы должны смотреть на себя. Это больше наша ошибка», — приводит слова Аморима beIN Sports.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, набрав 22 очка. «Вест Хэм» располагается на 18-й строчке. У команды 12 очков в активе.