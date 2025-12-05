Владислав Радимов: ни Гусев, ни Романов не останутся во главе «Динамо» и «Спартака»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о перспективах исполняющих обязанности главных тренеров «Спартака» и московского «Динамо» Вадима Романова и Ролана Гусева. 6 декабря красно-белые и бело-голубые под их руководством встретятся в матче 18-го тура Мир РПЛ.

«Думаю, что ни Гусев, ни Романов не останутся во главе команд. У Романова был шанс, ему надо было обыгрывать «Балтику» в предыдущем туре РПЛ. Тогда бы его ставки возросли. Он этот шанс упустил. Теперь «Спартак» должен пригласить авторитетного тренера, но оставить Романова в новом штабе и дать ему поработать в клубной системе. Пусть он наберётся опыта. С нынешними спартаковскими игроками можно бороться за первое место. Шансы есть, но им нужен авторитетный тренер.

Что касается Гусева, то ему же сказало руководство: «Одержи четыре победы и останешься». В случае с «Зенитом» в Кубке России можно было засчитать выигрыш по сумме двух матчей. Он эту задачу не выполнил, а со всеми недавними интервью сам себе немного подпортил ситуацию на будущее», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вадим Романов стал и.о. главного тренера «Спартака» после увольнения с этого поста серба Деяна Станковича. Под его руководством красно-белые обыграли ЦСКА в 16-м туре РПЛ (1:0) и «Локомотив» в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:2), но уступили «Балтике» в 17-м туре РПЛ (0:1), с 30-й минуты матча играя в большинстве.

Ролан Гусев стал и.о. главного тренера«Динамо» после ухода из клуба возглавившего москвичей в июне 2025 года Валерия Карпина. Под его руководством бело-голубые разгромили махачкалинское «Динамо» в 16-м туре РПЛ (3:0), уступили с приемлемым для себя счётом 0:1 в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (первая игра с Карпиным — 3:1) и проиграли в 17-м туре РПЛ грозненскому «Ахмату» (1:2).

