Григорян – о Талалаеве: «Балтика» тоже такая. В бараний рог завязала все наши клубы

Российский тренер Александр Григорян высказался об эмоциональном поведении главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Я не оправдываю его. Но команда, это всегда отражение тренера. И сегодняшняя «Балтика» тоже такая. В бараний рог завязала, закрутила все наши клубы», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ за оскорбительный жест в игре со «Спартаком» в 17-м туре (1:0).

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 32 очка. В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов».

