Игорь Шалимов: «Краснодар» — фаворит матча, ничья для ЦСКА будет супер

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов рассказал о своих ожиданиях от домашней игры «быков» в 18-м туре Мир РПЛ с ЦСКА.

«Конечно, «Краснодар» — фаворит матча. Если не произойдёт чудес, то матч завершится в их пользу. Я не думаю, что ЦСКА перестроится и будет обороняться, надеясь на быстрые контратаки. Ничья для армейцев — это будет супер. Я видел, как «Краснодар» в последних матчах просто съедал соперника при потере мяча. Не давали оппоненту даже голову поднять, сразу накрывали. С ЦСКА это может повториться», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Действующий чемпион России «Краснодар» набрал 37 очков в 17 матчах сезона-2025/2026 и возглавляет чемпионскую гонку в Российской Премьер-Лиге. На одно очко от «быков» отстают ЦСКА и «Зенит», при этом армейцы опережают сине-бело-голубых за счёт большего количества побед (11 против 10) при равенстве в личной встрече (1:1).

Видео: Эмоции фанатов «Краснодара» сразу после матча с «Динамо»