The Telegraph: Саудовская профессиональная лига готова профинансировать трансфер Салаха

Саудовская профессиональная лига готова профинансировать трансфер Мохамеда Салаха, если нападающий «Ливерпуля» захочет покинуть «Энфилд» после потери места в стартовом составе клуба, сообщает The Telegraph.

Салах остался на скамейке запасных в последних двух матчах «Ливерпуля».

Египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив пять голов и три результативны передачи.

На данный момент «Ливерпуль» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 22 очка.

