Экс-игрок «Реала» Марсело рассказал, как относится к Килиану Мбаппе

Бывший бразильский защитник и капитан мадридского «Реала» Марсело высказался о французском нападающем клуба Килиане Мбаппе.

«Он фантастический, потрясающий, настоящее чудо физической формы. Он невероятно талантливый, трудолюбивый, боец, он забивает голы… Я его очень люблю. Я хотел играть с ним, но он приехал немного позже», — приводит слова Марсело AS.

Мбаппе перешёл в мадридский «Реал» в 2024 году. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал четыре результативные передачи.