Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Реала» Марсело рассказал, как относится к Килиану Мбаппе

Экс-игрок «Реала» Марсело рассказал, как относится к Килиану Мбаппе
Комментарии

Бывший бразильский защитник и капитан мадридского «Реала» Марсело высказался о французском нападающем клуба Килиане Мбаппе.

«Он фантастический, потрясающий, настоящее чудо физической формы. Он невероятно талантливый, трудолюбивый, боец, он забивает голы… Я его очень люблю. Я хотел играть с ним, но он приехал немного позже», — приводит слова Марсело AS.

Мбаппе перешёл в мадридский «Реал» в 2024 году. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 26 голов и сделал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Мбаппе оформил второй самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ
Истории
Мбаппе оформил второй самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android