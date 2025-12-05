«Это становится опасным». Тренер «Милана» — после поражения от «Лацио» в Кубке Италии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о поражении команды в 1/8 финала Кубка Италии с «Лацио» (1:0).

«В первом тайме мы несколько раз ошибались в передачах и дарили сопернику моменты. Это была статичная игра, и кто первым откроет счёт, тот её и выиграет. Мы не использовали свои шансы, а пропустили после углового, где могли бы защищаться лучше. Это произошло в тот момент, когда мы контролировали игру, но допустили три-четыре необязательных ошибки, подарив сопернику штрафные и угловые. Такое уже случалось в матчах с «Кремонезе» и «Пизой» в этом сезоне, когда мы доминируем, но не извлекаем из этого выгоду, это становится опасным. Нам нужно прибавлять», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Таким образом, «Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, а «Милан» завершил выступление в розыгрыше.