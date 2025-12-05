Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это становится опасным». Тренер «Милана» — после поражения от «Лацио» в Кубке Италии

«Это становится опасным». Тренер «Милана» — после поражения от «Лацио» в Кубке Италии
Комментарии

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о поражении команды в 1/8 финала Кубка Италии с «Лацио» (1:0).

Кубок Италии . 1/8 финала
04 декабря 2025, четверг. 23:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Милан
Милан
1:0 Дзакканьи – 80'    

«В первом тайме мы несколько раз ошибались в передачах и дарили сопернику моменты. Это была статичная игра, и кто первым откроет счёт, тот её и выиграет. Мы не использовали свои шансы, а пропустили после углового, где могли бы защищаться лучше. Это произошло в тот момент, когда мы контролировали игру, но допустили три-четыре необязательных ошибки, подарив сопернику штрафные и угловые. Такое уже случалось в матчах с «Кремонезе» и «Пизой» в этом сезоне, когда мы доминируем, но не извлекаем из этого выгоду, это становится опасным. Нам нужно прибавлять», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Таким образом, «Лацио» вышел в четвертьфинал Кубка Италии, а «Милан» завершил выступление в розыгрыше.

Материалы по теме
«Милан» проиграл «Лацио» и вылетел из Кубка Италии на стадии 1/8 финала
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android