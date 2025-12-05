Скидки
Брест — Монако. Прямая трансляция
21:00 Мск
Лионель Месси рассказал о своём отношении к статистике

Лионель Месси рассказал о своём отношении к статистике
Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался по поводу своего отношения к статистике.

«Сегодня люди много внимания уделяют статистике, а я лично её не очень люблю. Не считаю, что мне обязательно нужно отдать голевую передачу или забить гол, чтобы побить рекорд или превзойти кого-то. Я живу футболом и наслаждаюсь им. Мне нравится быть важным игроком и максимально вовлечённым в ход матча. Но я играю не ради этого и никогда не придавал этому значения», — приводит слова Месси ESPN.

В текущем сезоне аргентинец провёл за «Интер Майами» в МЛС 33 матча, в которых записал на свой счёт 35 голов и 21 результативную передачу.

