Владимир Быстров не считает Спецяна лучшим игроком РПЛ, у него есть свой вариант

Бывший российский футболист Владимир Быстров рассказал о своём отношении к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Давайте честно, у Эдика Сперцяна нелепых жёлтых карточек с прыжками, пограничных моментов на грани оранжевой карточки — дохрена. В этом сезоне он повзрослел и повзрослели все. Раньше если они 2:0 ведут, сигаретку возьмут, начинают пешочком ходить, состав менять, всем давать отдохнуть. А сейчас они соперника добивают. Сперцян — лучший игрок чемпионата прямо сейчас? Я не буду это говорить, а то опять начнёте в Европу его отправлять. Для меня лучший – Кисляк», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, родной футбол!».

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счёт девять голов и 12 результативных передач.