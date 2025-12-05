Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 15-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 15-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, матчем «Брест» — «Монако» стартует 15-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 15-го тура Лиги 1 (время — московское):

5 декабря, пятница:

21:00. «Брест» — «Монако»;
23:00. «Лилль» — «Марсель».

6 декабря, суббота:

19:00. «Нант» — «Ланс»;
21:00. «Тулуза» — «Страсбург»;
23:05. «ПСЖ» — «Ренн».

7 декабря, воскресенье:

17:00. «Ницца» — «Анже»;
19:15. «Гавр» — «Париж»;
19:15. «Осер» — «Метц»;
22:45. «Лорьян» — «Лион».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 31 очко за 14 матчей.

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Материалы по теме
Топ-события пятницы: жеребьёвка ЧМ-2026, «зелёное дерби» в КХЛ, баскетбол и лыжи
Топ-события пятницы: жеребьёвка ЧМ-2026, «зелёное дерби» в КХЛ, баскетбол и лыжи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android