Расписание матчей 15-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 5 декабря, матчем «Брест» — «Монако» стартует 15-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 15-го тура Лиги 1 (время — московское):
5 декабря, пятница:
21:00. «Брест» — «Монако»;
23:00. «Лилль» — «Марсель».
6 декабря, суббота:
19:00. «Нант» — «Ланс»;
21:00. «Тулуза» — «Страсбург»;
23:05. «ПСЖ» — «Ренн».
7 декабря, воскресенье:
17:00. «Ницца» — «Анже»;
19:15. «Гавр» — «Париж»;
19:15. «Осер» — «Метц»;
22:45. «Лорьян» — «Лион».
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Ланс». Команда набрала 31 очко за 14 матчей.