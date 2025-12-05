Скидки
Брест — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 18-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
Сегодня, 5 декабря, матчем между «Ахматом» и «Оренбургом» стартует 18-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 18-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 18-го тура РПЛ (время — московское)

Пятница, 5 декабря:

19:00. «Ахмат» – «Оренбург»;

Суббота, 6 декабря:

14:00. «Ростов» – «Рубин»;
16:30. «Спартак» – «Динамо» Москва;
19:30. «Зенит» – «Акрон»;

Воскресенье, 7 декабря:

14:00. «Динамо» Махачкала – «Пари Нижний Новгород»;
16:30. «Сочи» – «Локомотив»;
19:00. «Краснодар» – ЦСКА;
19:00. «Балтика» – «Крылья Советов».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 37 очков после 17 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», также заработавший 36 очков. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке в зоне вылета находится «Пари НН» (11).

