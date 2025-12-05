Расписание матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 5 декабря

Сегодня, 5 декабря, матчем между грозненским «Ахматом» и «Оренбургом» откроется 18-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

Расписание матчей РПЛ 5 декабря (время московское):

19:00. «Ахмат» — «Оренбург».

Команды сыграют на стадионе «Ахмат Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 37 очков после 17 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», также заработавший 36 очков. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке в зоне вылета находится «Пари НН» (11).