Майнц 05 — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Расписание матчей 13-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 5 декабря, матчем «Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах стартует 13-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 13-го тура Бундеслиги (время — московское):

5 декабря, пятница:

22:30. «Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах.

6 декабря, суббота:

17:30. «Вольфсбург» — «Унион»;
17:30. «Штутгарт» — «Бавария»;
17:30. «Хайденхайм» — «Фрайбург»;
17:30. «Кёльн» — «Санкт-Паули»;
17:30. «Аугсбург» — «Байер»;
20:30. «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт».

7 декабря, воскресенье:

17:30. «Гамбург» — «Вердер»;
19:30. «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 34 очка за 12 матчей.

