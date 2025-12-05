Скидки
Главная Футбол Новости

Ахмат — Оренбург: текстовая онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск

«Ахмат» — «Оренбург»: текстовая трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, в матче 18-го тура Мир РПЛ сыграют грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена». В качестве главного арбитра выступит Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток раздастся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
05 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Оренбург
Оренбург
Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 37 очков после 17 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», также заработавший 36 очков.

Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке в зоне вылета находится «Пари НН» (11).

