Расписание матчей 15-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 5 декабря, матчем «Овьедо» — «Мальорка» стартует 15-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 15-го тура чемпионата Испании (время — московское):
5 декабря, пятница:
23:00. «Овьедо» — «Мальорка».
6 декабря, суббота:
16:00. «Вильярреал» – «Хетафе»;
18:15. «Алавес» – «Реал Сосьедад»;
20:30. «Бетис» – «Барселона»;
23:00. «Атлетик» Бильбао – «Атлетико» Мадрид.
7 декабря, воскресенье:
16:00. «Эльче» – «Жирона»;
18:15. «Валенсия» – «Севилья»;
20:30. «Эспаньол» – «Райо Вальекано»;
23:00. «Реал» Мадрид – «Сельта».
8 декабря, понедельник:
23:00. «Осасуна» – «Леванте».
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 37 очков за 15 матчей.