Матвей Сафонов признался, что очень много пропускал на первых тренировках в «ПСЖ»

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, что очень много пропускал на первых тренировках парижан. Матвей присоединился к «ПСЖ» летом прошлого года. В нынешнем сезоне Сафонов не провёл ни минуты на клубном уровне, а в прошлой кампании нередко подменял основного вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

«Я приехал из России и полгода просто доставал мячи из сетки, ничего не мог сделать. Была адаптация по скорости и решениям. Люди принимают спиной к воротам, я подхожу – и они не поворачиваются, а просто перекидывают в касание.

Я пришёл и думаю: «А вы мне что предлагаете делать?» Мне говорят: «Да ты всё правильно делал. Ну а что, если такой уровень», — сказал Сафонов в выпуске на YouTube-канале Smol Talk.