В «Спартаке» устроили жёсткий «коридор» для Руслана Литвинова

Футболисту московского «Спартака» Руслану Литвинову устроили жёсткий «коридор» в честь того, что он провёл юбилейный, 150-й матч в составе красно-белых. Пресс-служба красно-белых опубликовала видео в клубном телеграм-канале, назвав «коридоры» в «Спартаке» «самыми добрыми».

«Коридоры в «Спартаке» — самые добрые! Ещё раз поздравляем Руслана Литвинова со 150-м матчем за клуб!» — написала пресс-служба красно-белых, прикрепив видео «коридора».

Напомним, в нынешнем сезоне «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги по итогам 17 туров. Команда Вадима Романова набрала 28 очков.

