Тренер «Ахмата» Черчесов: команда работала и заслуженно победила в игре с «Динамо»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоится сегодня, 5 декабря.

«Что касается прошедшей серии без побед, поражения настроения не добавляли, тем более мы проигрывали в матчах, которые не были проигрышными. Команда работала и заслуженно победила в игре с «Динамо».

Понимаем, что и с «Оренбургом» нас ждёт непростая игра. Самое главное – выйти на поле мотивированными, заряженными. Всё остальное покажет игра. Это заключительный матч этого года. Хотелось бы, чтобы болельщики нас поддержали завтра и были с нами единым целым во время всех игр», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

В прошлом туре «Ахмат» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1.