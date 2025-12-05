Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Майнц 05 — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ахмата» Черчесов: команда работала и заслуженно победила в игре с «Динамо»

Тренер «Ахмата» Черчесов: команда работала и заслуженно победила в игре с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящем матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоится сегодня, 5 декабря.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
05 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается прошедшей серии без побед, поражения настроения не добавляли, тем более мы проигрывали в матчах, которые не были проигрышными. Команда работала и заслуженно победила в игре с «Динамо».

Понимаем, что и с «Оренбургом» нас ждёт непростая игра. Самое главное – выйти на поле мотивированными, заряженными. Всё остальное покажет игра. Это заключительный матч этого года. Хотелось бы, чтобы болельщики нас поддержали завтра и были с нами единым целым во время всех игр», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

В прошлом туре «Ахмат» обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1.

Материалы по теме
«Ахмат» стал лидером по xG в 17-м туре РПЛ, набрав 3,53 в матче с «Динамо» Москва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android