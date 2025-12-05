Уго Мальо окончательно признан виновным в сексуальном насилии над маскотом «Эспаньола»

Испанский защитник Уго Мальо окончательно признан виновным в сексуальном насилии, сообщает Diario de Mallorca.

24 апреля 2019 года бывший капитан «Сельты» коснулся груди женщины, одетой в костюм талисмана «Эспаньола». Инцидент произошёл на стадионе RCDE, когда игроки выстраивались в очередь, чтобы поприветствовать друг друга перед началом матча Ла Лиги.

Вина игрока была признана в 2024 году, но Мальо продолжал отрицать свою вину. Уголовный суд №21 Барселоны отклонил последние апелляции в полном объёме и оставил обвинительный приговор в силе.

Теперь Мальо должен будет отбыть наказание, первоначально наложенное на него судом. Оно включает в себя штраф в размере около € 7 тыс. по ставке € 10 каждый день в течение 20 месяцев, € 1 тыс. и проценты в качестве моральной компенсации жертве, а также судебные издержки.