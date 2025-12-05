Скидки
Главная Футбол Новости

Шпилевский рассказал о настроении в «Пари НН» после победы в матче с «Акроном»

Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский рассказал о настроении в команде после победы в матче 17-го тура чемпионата России с тольяттинским «Акроном» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
29 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Лесовой – 15'     0:2 Босельи – 34'     1:2 Дзюба – 57'    

«Мы уже обсуждали с командой, что это должно быть только начало. Рад, что футболисты в непростой период показали такую реакцию. Непросто, когда ты заслуживаешь большего, но получаешь то, что есть. Но футбол – такая вещь, когда невозможно наверняка всё предвидеть, подготовить и спланировать. Бывает, что мяч где-то не залетает в ворота или игра идёт не так, как ты хотел. Но сейчас команде вернулось то, что она заслужила.

Для меня как для тренера победа над «Акроном» – логичный результат работы, которую футболисты проделывали всё это время. Результат придаст больше уверенности в себе. Теперь задача тренерского штаба донести мысль, что мы находимся не в том положении, чтобы витать в облаках, мы можем добиться большего», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

