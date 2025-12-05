Скидки
Майнц 05 — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
Бубнов — о проблемах «Зенита»: Семак не может исправить ситуацию в лучшую сторону

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игровых проблемах санкт-петербургского «Зенита». По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

— «Зенит» не проигрывает в РПЛ уже 13 матчей подряд.
— Но при этом играет весьма посредственно.

— А в чём проблема?
— Ну вот классную игру, которую раньше показывали, я ни одной вспомнить не могу [за последнее время].

— С «Краснодаром» отрезками, с «Локомотивом».
— В лучшем случае тайминг. Но нет, они не имеют права так играть, а они тем не менее так играют. И Семак, несмотря ни на что, не может пока эту ситуацию исправить в лучшую сторону. Такое впечатление, что они как текли по течению, так и текут. И не могут перестроиться, — сказал Бубнов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

