Главная Футбол Новости

Экс-инвестор «Черноморца» Шишкарёв ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб

Экс-инвестор «Черноморца» Шишкарёв ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб
Комментарии

Бывший инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарёв ответил на вопрос о своём возможном возвращении в клуб.

«Говоря о новости про моё возможное возвращение в «Черноморец», коллеги выдают желаемое за действительное. С мэром Новороссийска я встречаюсь не только по теме футбола. Это мой родной город, точка развития нашего ключевого бизнеса. У нас много социальных проектов в городе. А что касается футбола, к сожалению, для болельщиков это не та история, которая имеет место. Я не могу возвращаться в клуб, который не имеет перспектив решать амбициозные задачи выхода в Премьер-Лигу. Я работаю только с теми командами, которые могут и должны становиться призёрами, чемпионами. А играть просто ради того, чтобы играть — это не тот вид спорта, которому я готов посвящать своё время», — сказал Шишкарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

