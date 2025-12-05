Скидки
Майнц 05 — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
Футбол Новости

Арсен Венгер определил главного фаворита чемпионата мира — 2026

Арсен Венгер определил главного фаворита чемпионата мира — 2026
Комментарии

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер обозначил главного фаворита предстоящего чемпионата мира — 2026. По словам Венгера, наибольшие шансы на победу в турнире имеет сборной Франции.

«Я стараюсь быть максимально объективным, но Франция – главный фаворит по одной причине: у неё больше нападающих мирового класса, чем у любой другой страны. А это будет иметь огромное значение», — приводит слова Венгера журналист издания The Independent Мигель Дилейни в социальной сети X.

Финал чемпионата мира — 2026 пройдёт на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

