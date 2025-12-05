Скидки
Майнц 05 — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тюкавин — об обещании Степашина Гусеву: к сожалению, нас хватило только на Махачкалу

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о словах члена совета директоров клуба Сергея Степашина, который заявил, что Ролан Гусев останется главным тренером в случае побед в четырёх матчах.

— Как ты отреагировал на слова Степашина о четырёх победах в четырёх матчах?
— На слово офицера? (Улыбается.) Да нормально, в тот день вся делегация приехала к нам на базу. Было очень приятно, удивительно, что нашли время для нас. Обычно, когда приезжают, разносят команду, а сейчас тепло поговорили. К сожалению, нас хватило только на Махачкалу (смеётся). Этот разговор добавил мотивации. Мы с ребятами разговаривали, объясняли иностранцам, что не просто так приезжают, а для того, чтобы все задумались над игрой и в дальнейшем, — сказал Тюкавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

