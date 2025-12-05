«Это команда из пивного бара». Рой Кин — о «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал «красных дьяволов» за игру в последних матчах. В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1), в 13-м туре обыграл «Кристал Пэлас» (2:1), а в 12-м уступил «Эвертону» (0:1).

«Каждый раз, когда я вижу этот «Юнайтед», я расстраиваюсь. Они недостаточно эффективны и недостаточно агрессивны, чтобы выполнять свою работу.

Последние три-четыре матча были ужасными, очень и очень плохими. Ощущение, что игроки были напуганы. Они выглядели как команда из пивного бара», — приводит слова Кина известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.