ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Шпилевский ответил, чем опасно махачкалинское «Динамо»

Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о махачкалинском «Динамо» перед матчем 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 7 декабря.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
– Чем опасно махачкалинское «Динамо»?
– Любой соперник опасен. На стороне игроков «Динамо» их ментальность, эмоциональность, то, что команда играет дома. Думаю, что для них матч против нас также будет одним из ключевых на этом этапе сезона. «Динамо» – качественная команда, которая обладает неординарными футболистами. Плюс они хорошо знают друг друга, с ними продолжительное время работает один и тот же тренерский штаб. Мы не очень удачно провели кубковые игры против «Динамо». Поэтому для нас это будет матч-реванш. Постараемся максимально подготовиться к игре, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

