Майнц 05 — Боруссия Мёнхенгладбах. Прямая трансляция
22:30 Мск
Игорь Дмитриев высказался о предстоящем дерби «Спартака» с «Динамо»

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев высказался в преддверии дерби с московским «Динамо». Команды встретятся в рамках 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, игра состоится в субботу, 6 декабря.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
«Есть ли желание реабилитироваться в матче с «Динамо», учитывая поражение от «Балтики»? Да даже если бы не было такого результата с «Балтикой», то всё равно нам нужно реабилитироваться, потому что в первом матче с «Динамо» в этом сезоне мы должны были побеждать, но сыграли вничью. Поэтому, конечно, хотим сейчас выиграть, тем более что это последний матч в году и хочется закончить год на хорошей ноте», – цитирует Дмитриева Metaratings.

