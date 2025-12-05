«Это вопрос отношения и амбиций». Генич — о желании Баринова покинуть «Локомотив»

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о ситуации, сложившейся вокруг капитана и полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Ранее сообщалось, что Баринов не будет подписывать новый контракт с «Локомотивом» и, вероятнее всего, перейдёт в ЦСКА либо на правах свободного агента следующим летом, либо за компенсацию со стороны армейцев этой зимой.

«Мне кажется, это не вопрос денег. Важный контракт, безусловно, и пытается пробить хорошие условия его представитель, Павел Банатин, но это вопрос отношения и амбиций. Мне кажется, когда у твоего капитана за полгода до конца контракта нет нового соглашения, это вопрос к руководству.

Почему же вы год назад не пришли и не предложили? Почему два года назад не переподписали? Как это делает ЦСКА, как это делает «Краснодар». Как «Спартак» с некоторыми игроками делает. Мне кажется, Баринов если не подобиделся на руководство, то чуть расстроился. ЦСКА ведь не даст ему больше [денег]. Сильно больше», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».