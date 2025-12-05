Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это вопрос отношения и амбиций». Генич — о желании Баринова покинуть «Локомотив»

«Это вопрос отношения и амбиций». Генич — о желании Баринова покинуть «Локомотив»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о ситуации, сложившейся вокруг капитана и полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Ранее сообщалось, что Баринов не будет подписывать новый контракт с «Локомотивом» и, вероятнее всего, перейдёт в ЦСКА либо на правах свободного агента следующим летом, либо за компенсацию со стороны армейцев этой зимой.

«Мне кажется, это не вопрос денег. Важный контракт, безусловно, и пытается пробить хорошие условия его представитель, Павел Банатин, но это вопрос отношения и амбиций. Мне кажется, когда у твоего капитана за полгода до конца контракта нет нового соглашения, это вопрос к руководству.

Почему же вы год назад не пришли и не предложили? Почему два года назад не переподписали? Как это делает ЦСКА, как это делает «Краснодар». Как «Спартак» с некоторыми игроками делает. Мне кажется, Баринов если не подобиделся на руководство, то чуть расстроился. ЦСКА ведь не даст ему больше [денег]. Сильно больше», — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин
Выбор Баринова не все поймут. Но уважения он точно достоин
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android