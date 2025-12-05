Шпилевский объяснил, почему Царукян и Бедошвили перестали попадать в заявку «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский рассказал, почему полузащитник Валерий Царукян и нападающий Вахо Бедошвили потеряли место в составе.

– Вахо Бедошвили и Валерий Царукян не травмированы, но в заявку не попадают. Почему?

– По спортивному принципу. К сожалению, недостаточно быть хорошими парнями. Всех футболистов я люблю. Тот же Валера Царукян – потрясающий парень. Думаю, немногие знают его историю – он проделал большой путь, чтобы попасть в профессиональный футбол. И это вызывает уважение. Но все решения мы принимаем во благо команды. Здесь действует только спортивный принцип, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари Нижний Новгород».