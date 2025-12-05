Скидки
«Зенит» рассматривает футболиста «Галатасарая» на случай ухода Жерсона — Конур
Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает полузащитника турецкого «Галатасарая» Габриэла Сару на случай ухода из клуба хавбека Жерсона. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети X. По информации источника, Сара, несмотря на интерес «Зенита», не хочет переходить в российский клуб.

Габриэлу 26 лет. За «Галатасарай» он выступает с 2024 года, в нынешнем сезоне универсальный бразильский полузащитник провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сары в € 22 млн.

